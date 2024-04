Maturità 2024 | al via il primo toto-tema | D’Annunzio | Pirandello e Oppenheimer preferiti dagli studenti

Il 19 giugno prenderà il via l'esame di Maturità 2024 con la prima prova scritta, seguirà la seconda prova e poi gli orali. In caso di assenza dei commissari gli stessi devono essere sostituiti e ... (orizzontescuola)

Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello: sono loro i nomi in pole position per un posto nella prima prova scritta della Maturità 2024 , almeno secondo gli studenti. Ma occhio a Oppenheimer e Lenin. E ... (orizzontescuola)

Gli 80 anni di Mauro della Porta Raffo: 'Come gran pignolo ho sbagliato una volta sola e mi sono corretto da solo": Il 17 aprile 2024 è una giornata speciale per Mauro Della Porta Raffo : una delle personalità culturali e civiche ... "A SCUOLA MI HANNO RIMANDATO SEMPRE, DALLE MEDIE ALLA MATURITÀ. MA AVEVANO RAGIONE" A ...

Varazze, gli allievi dell'IsforCoop di Varazze di distinguono ai campionati regionali AIBES per scuole alberghiere: 'Tutti i partecipanti si sono distinti per professionalità e maturità in una manifestazione molto ... stop allo spreco di cibo nelle mense scolastiche: arriva il 'Doggy Bag' Posted on 8 Febbraio 2024 ...