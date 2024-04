Mattia Giani | si indaga per omicidio colposo per il calciatore morto in campo

(Di mercoledì 17 aprile 2024). Questa l’ipotesi di reato su cuila procura della Repubblica di Firenze per la morte di, il26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all’ospedale di Careggi. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degliti. Il pm Giuseppe Ledda disporrà l’autopsia, che si terrà entro venerdì. La svolta al fascicolo di indagini per la morte delè stata data dalle dichiarazioni fatte anche dai genitori ai carabinieri della compagnia di San Miniato (Pisa) ieri pomeriggio. I carabinieri, su richiesta della procura di Firenze, hanno sentito i ...

