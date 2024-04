Mattia Giani morto in campo dopo un malore Il papà | Nessuno sapeva usare defibrillatore

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Omicidio colposo è l’ipotesi di reato su cui indaga la procura della Repubblica di Firenze per la morte di, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato undurante una partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all’ospedale di Careggi. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Il pm Giuseppe Ledda...

Svolta nelle indagini sul caso del Calciatore Mattia Giani , morto in campo per un malore . La Procura dispone l' autopsia e ipotizza l' omicidio colposo (notizie.virgilio)

"Andremo avanti per vie legali perché quanto accaduto a nostro figlio non accada ad altri ragazzi" ha spiegato il papà di Mattia Giani , Sandro, aggiungendo: "Non riporterà in vita il nostro Mattia ... (fanpage)

Morte del calciatore Mattia Giani, i genitori: “Vogliamo che non accada più ad altri ragazzi” - "Andremo avanti per vie legali perché quanto accaduto a nostro figlio non accada ad altri ragazzi" ha spiegato il papà di Mattia Giani, Sandro ...fanpage

Calciatore Mattia Giani morto dopo un malore in campo, Procura indaga per omicidio colposo: disposta autopsia - Svolta nelle indagini sul caso Mattia Giani, il calciatore morto in campo per un malore. La Procura dispone l'autopsia e ipotizza l'omicidio colposo ...notizie.virgilio

Mattia Giani, il papà: «Nessuno sapeva usare il defibrillatore, che è arrivato in un secondo momento» - Medici e ambulanza in ritardo. E nessuno che sapesse usare il defibrillatore. Sono accuse pesanti quelle del papà di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino United che ...ilmattino