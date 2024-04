Mattia Giani morto dopo malore improvviso in campo | indagine per omicidio colposo | il papà | Non c' era nè medico | nè ambulanza

(Di mercoledì 17 aprile 2024)alla fine non ce l'ha fatta. Il 26enne èper infartounin. Una morte improvvisa tragica, che ha lasciato il mondo del calcio e non solo sotto choc. A tal proposito, nelle ultime ore è stata aperta un'inchiesta perdalla procura di Fir

Firenze, 17 aprile 2024 - ''Le gare della 29/a giornata del girone 'A' del campionato dilettanti di Eccellenza, in programma domenica 21 aprile, non saranno disputate e verranno invece giocate la ... (lanazione)

Un minuto di raccoglimento in memoria di Mattia Giani - La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, in memoria di Mattia Giani, ...pianetaempoli

Mattia Giani, ipotesi di omicidio colposo per il calciatore morto in campo: cresce l'attesa per l'autopsia - Nuovo capitolo della tragedia che ha colpito Mattia Giani. Omicidio colposo è l'ipotesi di reato su cui indaga la procura della Repubblica di Firenze per la morte di Mattia Giani, ...leggo

Morte Mattia Giani, si indaga per omicidio colposo. Il padre Sandro: "Ho visto tutto" - Omicidio colposo è l'ipotesi di reato su cui indaga la procura della Repubblica di Firenze per la morte di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un ...tg24.sky