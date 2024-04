Mattia Giani | la Figc rimanda le partite di Eccellenza Spunta poi l’ultimo messaggio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’ha mandato alla fidanzata Il mondo del pallone è ancora scosso dalla morte improvvisa di, calciatore diche domenica è venuto a mancare a 26 anni dopo un malore. Nella giornata di oggi è arrivato pure un comunicato dellaregionale. ”Le gare della 29/a giornata del girone ‘A‘ del campionato dilettanti di, in programma domenica 21 aprile, non saranno disputate e verranno invece giocate la domenica successiva 28 aprile”: lo ha deciso il Comitato Regionale toscano della. Intanto a Corriere della Sera ha parlato la fidanzata, Sofia Caruso. Leggi anche: Morte, la rabbia del padre “Domenica ci siamo svegliati. Abbiamo parlato e abbiamo riso: era bellissimo. Poi Matti ha preso il borsone. Io sono ...

