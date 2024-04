Mattia Giani | il papà | «Nessuno sapeva usare il defibrillatore | che è arrivato in un secondo momento»

Firenze, 17 aprile 2024 – Quel che resta da giocare di Lanciotto-Castelfiorentino , la gara finita in tragedia per il malore fatale a Mattia Giani , andrà in scena (o perlomeno dovrebbe) il 24 aprile, ... (lanazione)

"Andremo avanti per vie legali perché quanto accaduto a nostro figlio non accada ad altri ragazzi" ha spiegato il papà di Mattia Giani, Sandro, aggiungendo: "Non riporterà in vita il nostro Mattia ... (fanpage)