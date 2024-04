Mattarella | rischio che conflitto in Medio Oriente si allarghi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Abbiamo parlato della drammatica crisi umanitaria a Gaza, delche ilsiche è drammmaticamente presente. E abbiamo parlato dell'unica soluzione possibile che è quella dei 'due stati e due popoli'. "Bisogna trovare una strada per definire una condizione stabile di pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Sofia al termine di un colloquio con il presidente bulgaro Rumen Radev.

Giorgia Meloni vola a Washington e Toronto per preparare al meglio il prossimo vertice dei leader del G7 in programma a giugno in Puglia. Ma gli incontri con il presidente America no Joe Biden e con ... (affaritaliani)

