(Di mercoledì 17 aprile 2024) Giuseppe e Ilaria - MAPV12 Ledelle quattro coppie della dodicesima edizione diandranno in onda stasera, inserata, su Real Time. Ma come saranno andate le cose tra gli otto protagonisti del racconto una volta che le telecamere si sono spente? A svelarlo sarà il nono episodio del docureality, intitolato E Poi, in onda la prossima settimana – mercoledì 24 marzo 2024 – e già disponibile su Discovery+.cheaccadrà, spiegato nelle nostre anticipazioni. Per, al fine di ripercorrere i vari percorsi dei protagonisti del docureality, gli esperti hanno deciso di incontrare separatamente sia gli sposi, sia le spose. Queste ultime hanno così potuto conoscere ...

Pistoia, 11 aprile 2024 – La reunion non porta a una riconciliazione . In tanti in Toscana stanno seguendo Matrimonio a Prima Vista , il docu reality di Real Time che racconta la vita di coppie che ... (lanazione)

Milano – Scelte non facili per i protagonisti di “ Matrimonio a prima vista ”. Sì, perché questa sera in chiaro su Real Time andrà in onda il momento più atteso dalla schiera di affezionati seguaci ... (ilgiorno)

Matrimonio a Prima Vista 12: ecco cosa è successo dopo le scelte finali - Le scelte finali delle quattro coppie della dodicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista andranno in onda stasera, in Prima serata, su Real Time. Ma come saranno andate le cose tra gli otto protago ...davidemaggio

Carlo a Londra per le cure: «Il viaggio in Scozia con Camilla per l'anniversario di nozze». William torna ai suoi impegni pubblici - Continuano le cure per il sovrano del Regno Unito. Carlo III, 75 anni, è tornato a Londra per curarsi contro il cancro dopo una breve vacanza con la regina Camilla, 76 anni, in Scozia.leggo

Francesco Totti e Noemi Bocchi, nozze in vista (e presto anche un figlio). L’indiscrezione - Dopo circa tre anni di relazione, i due hanno ormai formato una grande famiglia e potrebbero essere pronti per fare anche altri passi importanti: i rumors.libero