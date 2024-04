Materie prime critiche | acquisti congiunti per la competitività Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Mario Draghi è tornato a parlare in pubblico, in particolare sul futuro dell’Europa e tralasciando passare alcuni temi che saranno al centro del rapporto che la Commissaria Ursula von der Leyen ha commissionato proprio all’ex premier sulladell’Ue. Un documento che, insieme a quello di Enrico Letta sul Mercato Unico, farà sicuramente da base di riflessione per la prossima legislatura europea, a prescindere da quale sarà l’esito delle elezioni. Sarà infatti la definizione della Strategic Agenda 2024-2029 (punto focale del Consiglio Europeo di giugno) a completare il trittico che costituirà il quadro di riferimento per l’operato della prossima Commissione europea. Nel suo intervento alla Conferenza di alto livello sui diritti sociali, Draghi ha infatti riportato al centro del dibattito – qualora sia mai scomparso – un tema essenziale a proposito di ...