Masters 1000 Madrid 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il, le, glie latv deldi, inda mercoledì 24 aprile a domenica 5 maggio. L’evento partirà in realtà lunedì 22 e martedì 23 aprile con le qualificazioni, mentre mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, con le 32 teste di serie che scenderanno dunque in campo tra venerdì e sabato. Proverà a rientrare Carlos Alcaraz, che a causa del problema al braccio è stato costretto a saltare gli appuntamenti di Monte-Carlo e Barcellona. Dovrebbe esserci anche Jannik Sinner, il quale ha dichiarato che usarà il torneo madrileno come preparazione verso gli attesi appuntamenti di Roma e Roland Garros. Insieme a lui in tabellone anche Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, ...