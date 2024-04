(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pavia, 17 aprile 2024 – Nuova udienza, oggi, a Pavia del processo a. L'exleghista alla sicurezza diè imputato per eccesso colposo di legittima difesa per la morte di Youns El Bossettaoui, ucciso da un colpo sparato dalla sua pistola, la sera del 20 luglio 2021 inMeardi nella città oltrepadana. La vittima, un 39enne di origini marocchine alle prese con problemi psicologici e che viveva per strada, morì per l'emorragia provocata dal proiettile. "Ho vistosparare incontro Youns”, ha detto uno dei testimoni in aula. L’, di nazionalità marocchina, quella sera si trovava inMeardi. Nella deposizione rilasciata durante le indagini, aveva riferito di aver visto l'ex ...

Domani mercoledì 3 aprile si torna in Tribunale per un'altra udienza sul caso di Massimo Adriatici , l'ex assessore alla Sicurezza di Voghera (Pavia) accusato di aver ucciso con un colpo di pistola ... (fanpage)

Massimo Adriatici uccise un uomo in piazza a Voghera, testimone cambia versione: “L’ex assessore sparò in piedi” - Nel corso dell'udienza sono stati ascoltati, tra gli altri, anche gli ex assessori Francesca Miracca e Aurelio Torriani ...ilgiorno

