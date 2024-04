Martial | derby d’Italia per lui

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Inter e Juventus si starebbero muovendo per provare a prendere Anthonya parametro zero. Il giocatore lascerà Manchester e vuole trovare nuovi stimoli Sia la Juventus che l’Inter sono alla ricerca di opportunità sul mercato per la prossima stagione. Ecco perché le due potenze calcistiche transalpine hanno messo gli occhi su un desiderio comune, L'articolo