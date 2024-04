Mario Vivani | nel suo palmares in bianconero le storiche promozioni in B del ' 72 e in A del ' 74

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ascoli, 17 aprile 2024 – Un altro pezzo di storia dell’Ascoli Calcio se ne è andato. All’età di 75 anni è purtroppo venuto a mancareVivaani, indimenticato centrocampista dell’era Rozzi-Mazzone soprannominato ‘Bruschetta’., non solo è stato il primo marchigiano a giocare in serie A con l’allora Del Duca Ascoli, ma è stato anche uno dei calciatori che ha indossato più volte, dal dopoguerra in poi, la maglia dell’Ascoli, la squadra della magnifica cavalcata dalla serie C alla serie A. 233 presenze (secondo assoluto nella classifica all time dell'Ascoli Calcio) e 3 goal nelle stagioni dal 1967 al 1976 per questo giocatore storico del Picchio. Nel suoin, lein B del '72 e in A del '74. Nato a Cagli, dopo la sua fulgida carriera è ...

