Mario Draghi | un promettente giovanotto di 76 anni | pensa a un' Europa tutta sua per l' oggi e il domani

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Indipendentemente dall'età, in casasial futuro, non c'é che dire. Così, se la figlia del fu Super, il Presidente più adorato dal popolo italiano dai tempi di Ottaviano Augusto, ha appena investito 10 milioni di euro in Tes Pharma, società farmaceutica come si intuisce facilmente