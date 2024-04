Mario Draghi prepara il suo ritorno | “Il mondo è mutato | alla Ue servono cambiamenti radicali”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel giro di poche ore, il 18 aprile, l’ex segretario del PD, Enrico Letta, presenterà il suo rapporto sul mercato unico al Consiglio Ue ma intanto parla. L’ex premier ed ex governatore della Banca centrale europea (Bce) è intervenuto il 16 aprile a una conferenza a La Hulpe (Belgio) per anticipare i tratti essenziali del suo rapporto sulla competitività in Europa da finalizzare entro il prossimo giugno. “Abbiamo bisogno di un’Unione europea che sia adatta aldi oggi e di domani” ha affermato. “Quello che proporrò nel mio report è un cambiamento radicale: questo è ciò di cui abbiamo bisogno”. Non pochi osservatori, anche stranieri, hanno visto nell’intervento diquasi un discorso da leader in pectore dell’Unione europea post-elezioni. Da tempo si rincorrono i rumors su ...