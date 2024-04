Mario Draghi diventerà presidente della Commissione Ue?

(Di mercoledì 17 aprile 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, non glielo chiederanno","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, non accetterà lui","index":2}

«Quello che proporrò è un cambiamento radicale: questo è ciò di cui abbiamo bisogno». Parola di Mario Draghi , che oggi è intervenuto a La Hulpe, in Belgio, a una conferenza organizzata dalla ... (open.online)

Durante una conferenza in Belgio, l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato del rapporto che sta preparando per la Commissione europea sulla competitività dell'Ue. "Quello che proporrò è ... (fanpage)

Il Manifesto di Draghi per rendere l’Europa unita e più competitiva - Il manifesto di Mario Draghi per rendere l’Europa più competitiva nel grande gioco della competizione globale. Il documento verrà integrato con quello ...sicilianews24

Il ritorno di Draghi e la tentazione di Meloni di lanciare Mister Bce - È ritornato sulla scena internazionale come solo lui sa fare. Con autorevolezza e garbo prima di tutto, disegnando il futuro dell’Unione ...notizie.tiscali

I fatti del 17 Aprile: il ritorno di Draghi, l'Iran attende Israele, scontri alla Sapienza - Un uomo di Palermo è stato arrestato per aver aggredito brutalmente la figlia quindicenne e il suo fidanzato dopo averli scoperti insieme in camera da letto. L'uomo, in preda alla rabbia, ha afferrato ...tp24