Margherita Vicario presenta Gloria! al Cinema Eden

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – Serata d’eccezione aldi Arezzo per la proiezione del film d’esordio alla regia di, “!”, nel giorno di sabato 20 aprile. La proiezione delle ore 21:00 sarà infatti arricchita dalla presenza in sala della giovane cantautrice, attrice e regista romana che, a fine proiezione, si fermerà per rispondere alle domande del pubblico. L’evento è a cura di Officine della Cultura. All'alba del 1800, l'istituto religioso Sant'ignazio deve prepararsi a un evento storico: dal conclave veneziano emerge il nuovo Papa Pio VII, che per l'occasione visiterà tutte le chiese del Veneto e a Sant'ignazio presenzierà a un concerto organizzato per lui. L'imminente visita getta l'istituto in fermento e, mentre il maestro del coro, Perlina, fatica a comporre qualcosa ...