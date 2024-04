Margaret Qualley non sarà Amanda Knox | la star di Maid abbandona il progetto

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Inizialmente coinvolta come protagonista e produttrice esecutiva, l'attrice ha dovuto lasciare la serie.nonla protagonista della miniserie Hulu su. Annunciata a marzo, la serie avrebbe dovuto includere ladinel ruolo della ragazza americana coinvolta nella vicenda legata all'omicidio della studentessa londinese Meredith Kercher, la sera del 1° novembre 2007 a Perugia.avrebbe dovuto lavorare alanche nella veste di produttrice esecutiva ma ha dovuto ritirarsi per conflitti di programmazione e ora la produzione cercherà una nuova attrice che possa interpretare. Non è la prima volta che un'attrice già confermata è costretta ad ...

