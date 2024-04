Marcella Bella a Belve | gli aneddoti su Lory Del Santo | colleghe rifatte e “lupara”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ironica e graffiante (“Sono una tigre, non pestatemi la coda”),è sbarcata nel salotto diper raccontarsi senza filtri, ma con il giusto distacco umoristico “Nessuno capisce le mie battute”, lamenta) soffermandosi in particolare sul ruolo avuto dal sesso e dalla sensualità per il suo successo. Dopo aver parlato a lungo de “Nell’aria”, hit anni ’80 condotta sul filo del doppio senso,, che si definisce ‘gelosissima’, passa a raccontare un divertente aneddoto con protagonista il marito eDel. Ma nell’intervista, spazio anche a frecciatine sull’abuso di chirurgia estetica, da parte di alcune, diventate “quasi irriconoscibili”. Come detto, Nell’aria, scritto nel 1983 dal fratello Gianni, con testo di Mogol, contribuì a fare ...

Ieri su Rai2 è andata in onda una nuova puntata di Belve , il talk show condotto da Francesca Fagnani, che come sempre fa parlare di sé per le domande secche e irriverenti ai vip, e soprattutto causa ... (ascoltitv)

Marcella Bella a Belve racconta la lite con Lory Del Santo: “Minacciai di colpirla con un tacco” - Marcella Bella a Belve si è raccontata senza filtri ha svelato di aver scagliato le sue unghie (o meglio i suoi tacchi) contro Lory Del Santo ...dire

Marcella Bella a “Belve”: «Io, esclusa dai Big al Festival per 5 anni. Forse Ama non mi ama» - In effetti, l’assenza di Marcella Bella è saltata all’occhio. Appena prima di sbarcare a Sanremo, Amadeus ha condotto Ora o mai più, talent show di Rai 1 per vecchie glorie in cerca di una nuova ...iodonna

Belve 16 aprile, Simona Ventura: “Da giovane ho abortito, penso sempre al bimbo mai nato” - Belve 16 aprile. Nella puntata, l'attrice Ilenia Pastorelli ammette: "Dopo aver vinto il David ho sentito intorno a me un po' di invidia".maridacaterini