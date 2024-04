Maran | ecco i manifesti Venerdì lancio con Sala

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I primielettorali di Pierfrancesco, sorridente in foto, sono apparsi in città. Lo slogan scelto è “Milano cuore d’Europa“, il simbolo del Pd è ben visibile. Nessun riferimento esplicito al voto per le Europee dell’8 e 9 giugno, ma la campagna elettorale dell’assessore comunale è già partita da tempo, con un tour teatrale pensato ad hoc in vista della corsa per Bruxelles. Certo, la direzione del Pd sulle liste elettorali è in programma domenica, manon intende perdere tempo ealle 17 al Parco Center di via Binda 30 ha già fissato ildella sua candidatura con un evento in grande stile che si intitola “Milano-Barcellona. Europa“ al quale parteciperanno il sindaco Giuseppe, il primo cittadino di Barcellona Jaume Collboni e lo stato maggiore del ...