Mara Venier | il primo incontro con il marito Nicola | “Pensavano che fossi innamorata dei suoi soldi e ci saremmo lasciati presto”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ed ile produttore cinematografico,Carraro sono sposati dal 2006 a seguito di un fidanzamento durato sei anni. Stasera la signora della domenica sarà ospite a Forte e Chiara, show condotto da Chiara Francini in onda dalle 21:30 su Raiuno. Reduce dalla fine della storia con l’attore Armand Assante la conduttrice incontrava ad una cena organizzata dal’amica Melania Rizzoli il produttore cinematograficoCarraro. Sulle pagine del Corriere Della Sera aveva raccontato il loro: “Quando l’ho visto entrare al ristorante ho pensato: “Oddio che cumenda milanese, non c’entra proprio niente con me!”. E invece mentre le altre convitate cercavano di far colpo, noi ci studiavamo. “Io la conosco, so che lei fa un’ottima pasta e ...