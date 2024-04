Manovra di bilancio. I conti tengono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Luce verde dal consiglio comunale al rendiconto finanziario 2023. Nelladisi confermano il buon andamento deipubblici, la lotta all’evasione fiscale e il mantenimento di tutti i servizi alla cittadinanza. "La gestione virtuosa - fanno sapere dal Comune - ha consentito, ancora una volta, di avere un risultato di amministrazione fortemente positivo: oltre 17 milioni di euro, gran parte dei quali accantonati per il concordato fallimentare di Genia, i crediti di dubbia esazione e i rischi legati alle cause legali in corso. La parte libera del risultato di amministrazione, detto anche avanzo di amministrazione, da destinare ad investimenti futuri ed interventi di natura straordinaria, ammonta a 6,9 milioni di euro". Da segnalare, a detta dell’ente locale, la capacità di programmazione, che ha consentito di ...