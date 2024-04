Manifestante fa inversione e uccide centauro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’auto fa un’improvvisadi marcia e travolge la moto che sopraggiunge veloce dalla direzione opposta. È morto così ieri mattina Giuseppe Romano, guardia giurata di 60 anni originaria della Campania ma di casa a Ghedi. È l’undicesima vittima sulle strade bresciane del 2024. L’incidente si è verificato alle 9,30 sulla Provinciale 66 a circa trecento metri dall’aerobase, dov’era in corso la manifestazione delle Frecce Tricolori e del Sesto Stormo. Stando alla prima ricostruzione della Polizia locale, la Fiat Punto condotta da una donna che si stava recando al presidio pacifista indetto proprio di fronte all’aeroporto militare, per cercare posteggio e schivare le code avrebbe fatto un’di marcia, non accorgendosi però che in quel frangente stava arrivando la Kawasaki di Romano, in corsa verso Castenedolo. L’impatto è stato ...