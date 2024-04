Manchester City-Real Madrid | ecco i possibili rigoristi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è andata ai supplementari e sono vicini anche i rigori, visto che lo stallo sembra davvero non risolvibile se non con la giocata di un singolo. Andiamo allora assieme a scoprire chi sono idelle due squadre, tenendo conto che alcuni dei protagonisti più attesi hanno lasciato il campo. Stiamo parlando, per esempio, di Erling Haaland tra le fila degli inglesi e di Vinicius e Rodrygo, oltre a Kroos, per i blancos. Per Guardiola probabilisaranno De Bruyne, Alvarez, Doku, Walker, Bernardo Silva, ovviamente se resteranno in campo. Da capire se potranno calciare Rodri e Foden. Per Ancelotti, invece, Bellingham calcerà, così come ovviamente Modric, probabile che si possa presentare dal dischetto anche Valverde, così ...