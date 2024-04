Manchester City-Real Madrid | Champions League | streaming gratis | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale dellae si gioca mercoledì alle 21:00:, probabili. Non solo è stata all’altezza delle aspettative. Ma è stata subito eletta come una delle più belle ed emozionanti partite dell’ultime edizioni della. Il quarto di finale d’andata traha “grondato” spettacolo sin dalle prime battute e tenuto incollati al televisore milioni di appassionati in tutto il mondo. La solita partita a scacchi tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, terminata con un nulla di fatto (3-3) ...