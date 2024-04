Manager e informatici a confronto sull’e-commerce nella moda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 –sul commercio digitale nel settore della. L’appuntamento è in programma giovedì 18 aprile quando, dalle 17, verrà proposto un webinar dal titolo “Shopify Store Management” dove saranno approfondite le più recenti frontiere sviluppate per gli e-, con un particolare focus sulle strategie per gestione dei contenuti, omnicanalità e ottimizzazione dell’esperienza dell’utente. L’incontro è promosso dalla sinergia tra la DFA - Digital Fashion Academy e l’aretina Sintra, punto di riferimento internazionale per l’innovazione digitale, che hanno unito le competenze per favorire un’occasione di formazione e aggiornamento che riunirà professionisti dei brand dellae del lusso. Il webinar, a partecipazione libera ...