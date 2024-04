(Di mercoledì 17 aprile 2024) Lei aveva 41, ilappena 12: è una tragedia quella avvenuta sulla Statale 100 in Puglia tra Taranto e Bari, dove in unmortale - l'ennesimo sulla stessa strada...

(Adnkronos) – Due persone, mamma e figlio di 12 anni , sono morte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 16 aprile sulla statale 100 all'altezza di San Basilio di Mottola, in ... (webmagazine24)

Mamma e figlio morti in un incidente: Alexander, 12 anni, faceva il portiere. Grave il papà: «Non sa ancora niente» - La coppia ha un'altra figlia più piccola, che però non viaggiava nell'auto con loro. «Era una Mamma amorevole» «Inna era dolce, gentile e rispettosa, una Mamma amorevole», dicono i conoscenti, ...leggo

