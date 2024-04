Mamma e figlio di 12 anni morti sulla strada | grave il papà del bimbo | “Non gliel’hanno potuto dire”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una terribile notizia ha scosso una comunità intera.di 12sonoin un devastante incidentele, che se li è portati via per sempre. Si trovavano a bordo di un’automobile, quando per cause che dovranno essere accertate in seguito alle indagini, si è scontrata contro un camion. Alla guida della vettura c’era il marito e il padre delle due vittime, che è rimastomente ferito.di 12sonoin un incidentele propriodefinita da tutti maledetta, che ha già mietuto diverse vittime anche nel recente passato. Il conducente della macchina, un uomo di 37che lavora ...