Maltrattamenti in famiglia Violenze sui familiari per estorcere denaro per alcool e droga | arrestato 34enne

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Dopo quelli registrati nelle settimane e dei mesi scorsi, ancora un episodio diinnel Salento. Il 13 aprile scorso, infatti, la Polizia di Stato del Commissariato di Nardò ha proceduto all’arresto di un uomo di 34 anni poiché ritenuto responsabile diin, ai danni di altri conviventi e tentata estorsione. Sin dall’inizio dell’anno i poliziotti del Commissariato neretino sono intervenuti più volte a Nardò, presso l’abitazione del, per sedare le liti scaturite dalle continue aggressioni fisiche nei confronti dei suoi, seguite dalla richiesta dial fine di procurarsi. In data 30 marzo scorso, per esempio, dopo l’ennesima ...

