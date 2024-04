Maltempo | allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 18 aprile | le regioni a rischio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La Protezione civile ha diramato per18, un avviso dipersu tre: Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. Ma ile il freddo la faranno da padroni in tutta Italia.

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o ... (noinotizie)

Torna il Maltempo sull’Italia con piogge, venti forti e un netto calo delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di mercoledì 17 aprile un' allerta meteo gialla su sei ... (fanpage)

Varie regioni meridionali oggi in allerta gialla per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ). Fra esse la Puglia . Il dipartimento della ... (noinotizie)

allerta Maltempo provincia di Taranto. Scendono le temperature. Minime: Martina 3°, Crispiano 4°, Taranto e Grottaglie 7° C - allerta Maltempo provincia di Taranto: non solo temperature in calo ma anche nubi e piogge interesseranno la zona.grottaglieinrete

Paura a Spinea, albero cade su un’auto in transito. Raffiche di vento fino a 60 km l’ora - Un’ottantina di richieste di intervento sono arrivate ieri ai vigili del fuoco del Veneziano. Vaporetti in difficoltà a Venezia, un tram rimasto bloccato a Mestre ...ilrestodelcarlino

Maltempo, giovedì previsto vento forte: allerta meteo arancione - Per questo dalla mezzanotte tra oggi, mercoledì 17, e domani, giovedì 18 aprile, fino a quella successiva, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 54, arancione per ...ravenna24ore