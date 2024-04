Malori in mensa Uova sospette | No anomalie

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "I bambini che hanno mangiato lelunedì, nelladella scuola, si sono sentiti male". Lo segnalano alcuni genitori della scuola primaria Moscati, in zona corso Sempione, specificando che "a lamentare problemi sono stati alcuni alunni di tre classi quarte e quinte". Malesseri che per fortuna non si sono rivelati gravi. Il dito è puntato contro lestrapazzate servite a tavola e il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Alessandro De Chirico ipotizza che "fossero marce. Restiamo in attesa delle analisi e delle indagini del caso". Ma chiede "le dimissioni del presidente MiRi, Davide Dell’Acqua". Da Palazzo Marino, però, ribattono che "né il Comune né MiRi hanno ricevuto nessuna segnalazione dalla scuola". Ieri "hanno comunicato ad Ats le informazioni relative al centro cucina e ai pasti prodotti lunedì". Poi "Ats ...

