Malore sul volo Torino-Lamezia | morto un giovane di 30 anni

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tragedia in. È accaduto mercoledì 17 aprile dopo il decollo di un aereo della Ryanair, partito dacon destinazioneTerme. Un ragazzo di 30ha accusato unimprovviso ed è. Secondo quanto si apprende, dovrebbe essere stato colpito da infarto. A far esplodere la polemica è il fatto che il capitano dell’aereo, quando si è accorto della gravità della situazione, ha chiesto l’autorizzazione per effettuare un atterraggio di emergenza. Ma nessuno degli aeroporti contattati ha dato risposta affermativa, costringendo il pilota a fare ritorno allo scalo-Caselle.Leggi anche: Dimesso dall’ospedale dopo frattura al piede ha une muore dopo una settimana Ma non è tutto perché, a quanto pare, dopo l’atterraggio a ...