Malore sul volo Torino-Lamezia | 30enne muore dopo l’atterraggio di emergenza

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – Si sente male in, l’aereo inverte la rotta ma quando atterra è troppo tardi. L’uomo, appena 30 anni, era a bordo delRyanair partito questa mattina dallo scalo diCaselle alle 11 e diretto aTerme. Durante il tragitto ha accusato un. Secondo un prima ricostruzione, sarebbe stato soccorso dal personale di, mentre il pilota faceva rientro aper un atterraggio d’. La società Sagat, che gestisce l’aeroporto di Caselle ha spiegato che l’aereo era atteso in pista dall’ambulanza e dal personale medico aeroportuale. Medico e infermiere sono saliti a bordo ma per il passeggero non c’è stato niente da fare: è morto prima ancora del trasferimento in ospedale. Con il ...