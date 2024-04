Malore sul volo Ryanair | l’aereo torna indietro Arriva l’ambulanza ma muore | “C’era un problema”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dramma sulFR8780R partito da Torino e diretto a Lamezia Terme. Un uomo di 30 anni è morto dopo avere accusato un. Drammatica la dinamica. A quanto riporta La Stampa, che per prima ha rilanciato la notizia, l’uomo avrebbe accusato uncirca a metà viaggio. Il capitano avrebbe chiesto di atterrare all’aeroporto più vicino, ma pare non abbia trovato disponibilità. A quel punto è stato costretto a fare ritorno a Torino dove, purtroppo, il ragazzo è morto. >> “Un altro pezzo di cuore che se ne va”. Grave lutto per Arianna Mihajlovic: l’ultimo saluto e tutti stretti al suo dolore, anche gli amici vip A quanto si apprende,, una voltata, sarebbe rimasta bloccata una decina di minuti perché in pista serviva la scorta. Fonti ...