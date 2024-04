Malena | “Ho guadagnato 27 mila ero in un mese con Onlyfans durante il lockdown”

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ilconin unfeci anche 27euro. Parola di. La pornostar barese lanciata da Rocco Siffredi alcuni anni fa è tornata sull’argomento (magri) compensi che fornisce oramai il mondo del porno ufficiale o tradizionalmente conosciuto. Ospite da Monica Setta a Storie Di Donne Al Bivio Filomena Milena Mastromarino ha spiegato che “il set è la parte dove si guadagna meno, sicuramente guadagnano molto produttori e registi, ma noi attori siamo delle umili formiche in quanto i diritti non sono di nostra proprietà”. Si va quindi dai 1000 ai 2000 euro per una scena in base alla popolarità: “Quando lavoro a Budapest faccio di base una sola scena al giorno, i set durano giornate intere fra trucco, preparazione intima personale e ciak. Ora guadagno molto facendo ...

