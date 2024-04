Malaga | giocatore dà la maglia a un tifoso in cambio di 50 euro | “Non sono milionario” VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Episodio piuttosto singolare in terza serie spagnola, quando al termine della partita delunha chiesto un selfie a Dani Lorenzo, centrocampista 21enne, e poi anche la maglietta. I due hanno quindi parlato per un po’, poi il gesto inaspettato: indella, ilha dato una banconota da 50al calciatore. “None il club ci fa pagare le magliette, perciò mi è sembrato naturale prendere i 50. Col senno di poi, però, penso che non avrei dovuto farlo” ha spiegato Lorenzo, chiedendo infine scusa per l’accaduto. ¡50S POR CAMISETA! Dani Lorenzo, jugador del Málaga, recibe dinero por regalar su camiseta… porque el club se la cobra. IMAGEN @elchiringuitotv. ...