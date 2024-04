Mahmood conquista l’Europa | “Un bimbo al concerto mi ha reso felice con un regalo | l’ho abbracciato In autunno sul palco porterò gli elefanti”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Assistere ad undiè un piacere perché conduce lo spettatore nel suo mondo in punta di piedi con eleganza, energia e talento. Non c’è solo l’anima “dance” e scatenata che tutti conosciamo e in tanto amano, visto il grande successo di “Tuta Gold”, ci sono anche le altre anime romantiche, malinconiche un po’ soul dell’artista. Romantico, sensuale, sfrontato, tenero e sensibile nei confronti del suo pubblico al quale più volte dà voce e parola al microfono durante il. Abbiamo assistito alla settima tappa sold out dell’European Tour (17 date nei club di 10 Paesi, prodotte da Friends & Partners) lunedi? 15 aprile scorso al Paradiso di Amsterdam, storico locale ricavato da una vecchia chiesa che, dal 1968, ha visto alternarsi sulartisti dai Pink Floyd ai Rolling Stones, dai Nirvana a Amy ...

Mahmood è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2024 . Per la prima serata ha scelto un outfit oversize in colori scuri.Continua a leggere (fanpage)

“Cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò”. Sono bastate poche parole del ritornello per entrare nella testa di milioni di italiani. Mahmood ha fatto centro al Festival di Sanremo 2024 ... (ilfattoquotidiano)

Il successo di Tuta Gold di Mahmood è inarrestabile e Giordana Angi ha proposta la sua versione in lingua francese L'articolo Mahmood conquista tutti! Giordana Angi canta “Tuta Gold” in francese ... (novella2000)

Mahmood: «Sangiovanni Io sono stato fortunato, se fossi esploso a 19 anni non so come avrei gestito il successo» - «Canta Tuta Gold», urlano in coro a Mahmood i bambini delle tante famiglie italiane che vivono ad Amsterdam, che non appena il cantautore milanese ha annunciato un concerto al ...ilmessaggero

Concerti Sicilia 2024, da Laura Pausini a Mahmood, ecco la lista completa - Mahmood annuncia le tappe del suo Summer Tour 2024 che lo vedrà in Sicilia con due date. Il 20 agosto appuntamento alla Villa Bellini per il concerto all’interno della rassegna Sotto il Vulcano fest.blogsicilia