Mahmood conquista Amsterdam | “Ora ho la sensazione che l’Europa mi aspetti”

“Cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò”. Sono bastate poche parole del ritornello per entrare nella testa di milioni di italiani. Mahmood ha fatto centro al Festival di Sanremo 2024 ... (ilfattoquotidiano)

Il successo di Tuta Gold di Mahmood è inarrestabile e Giordana Angi ha proposta la sua versione in lingua francese L'articolo Mahmood conquista tutti! Giordana Angi canta “Tuta Gold” in francese ... (novella2000)

Assistere ad un concerto di Mahmood è un piacere perché conduce lo spettatore nel suo mondo in punta di piedi con eleganza, energia e talento. Non c’è solo l’anima “dance” e scatenata che tutti ... (ilfattoquotidiano)

Re Mahmood conquista Londra - Proprio qui sono andato a vedere la seconda data del tour europeo di Mahmood, rigorosamente sold out: la capienza supera le duemila persone. Insomma, ad Alessandro non bastava più spopolare in Italia.sorrisi

Mahmood in concerto ad Amsterdam: «Solo la gavetta ti salva» - A fine show Mahmood ascolta la lista di chi l’ha preceduto su quel palco e, quasi quasi, trasecola: «E pure io, ma no, dai raga...». Il successo, che pian piano da italiano inizia a trasformarsi in ...ilmattino

Mahmood: «Sangiovanni Io sono stato fortunato, se fossi esploso a 19 anni non so come avrei gestito il successo» - «Canta Tuta Gold», urlano in coro a Mahmood i bambini delle tante famiglie italiane che vivono ad Amsterdam, che non appena il cantautore milanese ha annunciato un concerto al ...ilmessaggero