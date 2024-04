Magma | sipario sulla prima edizione | agroalimentare strategico per il Sud con + 11% nel 2023

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Si impone per l’export la provincia di Salerno, sfiorando i 2,3 miliardi di euro di valore esportato, con una crescita del 25%: percentuale, quest’ultima, sostenuta principalmente dal settore lattiero caseario e dall’ortofrutta”. È uno dei tanti dati emersi nel corso dei talk di, la Mostra Alimentare Gastronomica della Mozzarella e dell’Agricoltura svoltasi al Next Ex Tabacchificio di Paestum. Si chiude, al termine di una grande serie di attività, ladel. La manifestazione si è contraddistinta per il valore scientifico dei momenti di formazione ed informazione destinati ai protagonisti del settore e ai visitatori del Salone. Si sono susseguiti ben 17 talks in tre giorni, che hanno dimostrato quanto l’agricoltura e il segmento lattiero caseario rappresentino un incubatore di economia diffusa ...