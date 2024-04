Mafia e voto di scambio in Sicilia | arrestato sindaco di Tremestieri CT | sospeso vicegovernatore leghista Sammartino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Scandalodiin. L'inchiesta coinvolge diversi esponenti politici di, in provincia di Catania, dove sono stati portati a termine 11 arresti, tra cui ilSanti Rando. Ma il nome più grosso è quello deldella Regione e assessore r

Indagine dei carabinieri di Catania. Sospensione per un anno per Luca Sammartino, vice di Schifani ed esponente di spicco del Carroccio nella Regione. Tra le accuse scambio elettorale politico - ... (corriere)

Indagine dei carabinieri di Catania. Sospensione per un anno per Luca Sammartino , vice di Schifani ed esponente di spicco del Carroccio nella Regione. Tra le accuse scambio elettorale politico - ... (corriere)

Luca Sammartino si dimette da assessore “Ipotesi di reato lontana del tempo, dimostrerò innocenza” - Sammartino aggiunge "Resto fiducioso, come sempre ho dichiarato e non cambierò mai idea, nei confronti del lavoro della magistratura" ...blogsicilia

Catania, Mafia e corruzione al comune di Tremestieri: 11 arresti, sospeso il vice governatore della Sicilia Luca Sammartino. «Certo della mia estraneità» - I carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 persone tra esponenti ...msn

Mafia e voto di scambio, sindacati e opposizioni all’attacco, “Sicilia in mano ai faccendieri” - "L'ennesimo terremoto giudiziario non può non indurre una riflessione", afferma il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca ...blogsicilia