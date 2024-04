Mafia e voto di scambio | 6 arresti in Sicilia Sospeso vicegovernatore leghista | “Io sereno” Un pentito | “Partecipò a un incontro col boss”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Indagine dei carabinieri di Catania. Sospensione per un anno per Luca Sammartino, vice di Schifani ed esponente di spicco del Carroccio nella Regione. Tra le accuseelettorale politico - mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti

Indagine dei carabinieri di Catania. Sospensione per un anno per Luca Sammartino , vice di Schifani ed esponente di spicco del Carroccio nella Regione. Tra le accuse scambio elettorale politico - ... (corriere)

Scandalo Mafia e voto di scambio in Sicilia . L'inchiesta coinvolge diversi esponenti politici di Tremestieri , in provincia di Catania, dove sono stati portati a termine 11 arresti, tra cui il ... (ilgiornaleditalia)

Indagine dei carabinieri di Catania. Sospensione per un anno per Luca Sammartino, vice di Schifani ed esponente di spicco del Carroccio nella Regione. Tra le accuse scambio elettorale politico - ... (corriere)

Chi è Luca Sammartino, l’uomo della Lega e di Matteo Salvini in Sicilia - Sospeso per un anno dai pubblici uffici nell'ambito dell'inchiesta su voto di scambio e corruzione, Luca Sammartino è l'uomo di Matteo Salvini in Sicilia ...lettera43

Operazione Pandora, Luca Sammartino si dimette da vice presidente e assessore - "Ho scritto una nota al presidente della Regione, Renato Schifani, per rimettere l'incarico di assessore regionale e vice presidente della Regione dopo essere stato raggiunto da misura cautelare inter ...gazzettinonline

Inchiesta per corruzione, si dimette il vice governatore della Sicilia Sammartino - PALERMO (ITALPRESS) - Si è dimesso il vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, coinvolto nell'ambito dell'operazione Pandora che ...notizie.tiscali