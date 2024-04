Mafia e voto di scambio | 11 arresti in Sicilia | sospeso il vice governatore leghista

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Indagine dei carabinieri di Catania. Sospensione per un anno per Luca Sammartino,di Schifani ed esponente di spicco del Carroccio nella Regione. Tra le accuseelettorale politico - mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti

Giambona: "Con il voto dell'Ars si sblocca l'iter per autorizzare concerti, spettacoli ed eventi teatrali" - "Con il voto favorevole dell'aula ...mondopalermo

Il ras del voto della Lega finito nei guai, chi è Luca Sammartino - voto di scambio e corruzione, sospeso il vice governatore della Sicilia ...informazione

Mafia, nell’inchiesta di Catania indagato il vicepresidente della Sicilia Luca Sammartino - L'enfant prodige della politica siciliana è indagato insieme al sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando: avrebbe chiesto favori in cambio del sostegno ...fanpage