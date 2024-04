Madre di 5 figli stabilisce a 58 anni il record mondiale di plank addominale | oltre 4 ore e mezza “in tenuta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) DonnaJean Wilde, una donna di 58residente in Alberta, Canada, ha conquistato un posto nei Guinness Worlds grazie a una prestazione straordinaria: ha mantenuto la posizioneper 4 ore, 30 minuti e 11 secondi, stabilendo il nuovoper il tempo più lungo in questa posizione eseguita da una donna. Ilprecedente, detenuto dalla sua connazionale canadese Dana Glowacka nel 2019, era di 4 ore e 20 minuti. Wilde ha superato questo tempo di ben dieci minuti, dimostrando non solo una straordinaria resistenza fisica ma anche una notevole forza mentale. La performance è avvenuta in un luogo ricco di significato personale per Wilde, una scuola superiore dove in passato aveva ricoperto il ruolo di vicepreside. L’evento non solo ha ...