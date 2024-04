Made in Italy | la nautica da diporto come settore strategico per crescita e occupazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Nella settimana delinun evento per confrontarsi suldellada. Questo il tema della conferenza tenutasi alla Camera dei Deputati, "da- Eccellenza produttiva, figure professionali e nuovi fabbisogni" dove politica, istituzioni e protagonisti della filiera si sono incontrati per parlare di opportunità, sfide e risultati

Occasione per presentare il percorso europeo di armonizzazione della normativa nell'ambito della Protezione dei prodotti artigianali e industriali e per sottolineare l'impegno italiano in questa ... (liberoquotidiano)

In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy , la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e il Gran Sasso Science Institute (GSSI) organizzano un evento per celebrare l'eccellenza italiana ... (orizzontescuola)

VinItaly, Coldiretti: vino prima voce dell'agroalimentare Made in Italy all'estero - "Il settore vitivinicolo è il più gettonato tra le imprese under 35 con 5500 tra agricoltori e agricoltrici italiani che producono vino".primapaginanews

Ex Ilva: Mimit estende commissariamento per la holding - Su istanza dei Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, già in amministrazione straordinaria dal 20 febbraio, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha sottoscritto il decret ...trmtv

Urso, con Dongfeng c'è una interlocuzione per produrre auto in Italia. Ma dialogo è anche con case non asiatiche - La casa automobilista cinese Dongfeng è uno degli interlocutori del Governo per stabilire un impianto produttivo in Italia. Lo ha confermato il ministro delle Imprese e del Made in ...motori.ilmessaggero