Made in Italy | a ‘Napoli crea’ sfilata di istituzioni | associazioni imprenditoriali e professionali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’Italia tuteli ciò che ‘Napoli. Il titolo dell’evento svoltosi lunedì 15 aprile nel capoluogo partenopeo a Villa Doria D’Angri, organizzato dall’associazione ‘Le Mani di Napoli’ in occasione della Giornata Nazionale delin, è un monito e al tempo stesso un appello: difendiamo le eccellenze del nostro Paese, sosteniamo gli artigiani e le imprese manifatturiere della penisola. Proteggere e valorizzare la qualità dei prodotti di casa non è solo il filo conduttore dell’evento, ma è l’identità stessa di un’organizzazione costituita dalle eccellenze del settore tessile nate e affermatesi alle pendici del Vesuvio. Un territorio che esporta bellezza in forme e formule diverse, dai sapori all’abbigliamento. Ecco perché l’associazione ‘Le Mani di Napoli’, presieduta da Giancarlo Maresca con Damiano Annunziato vicepresidente, ...