L’Urologia della Gruccia ad un convegno internazionale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 –dell’ospedale di Santa Maria allaha preso parte al Congresso annualeSocietà Europea di Urologia che si è svolto nei giorni scorsi a Parigi. L'EAU è considerato il più grande evento annuale di Urologia in Europa, nel quale i maggiori esperti del settore discutono argomenti relativi alle nuove linee guida, alle innovazioni e agli studi di ricerca nell'ambito urologico. Il reparto valdarnese, diretto dal dottor Stefano Rosadi, ha presentato alcuni importanti lavori scientifici. Il primo riguarda uno studio di ricerca innovativo in cui è stato indagato non solo il miglioramento dell'incontinenza urinaria da sforzo nella donna grazie al trattamento chirurgico di posizionamento di sling medio-uretrale, ma anche i benefici che ne derivano dal punto di vista del miglioramento delle ...