L’Università Lumsa celebra l’impegno per la sostenibilità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Con il convegno "Fare Impresa in Italia" e il Premio IèS – Impresa èIl panorama imprenditoriale italiano si prepara a un momento di riflessione e connessione con il convegno annuale su imprenditoria e"Fare Impresa in Italia", organizzato e promosso dal. In un'epoca in cui l'innovazione e lasono diventate