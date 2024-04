(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'intervista dial termine di Barcellona-PSG è iniziata in un modo che ha lasciato di stucco i presenti in studio: "Sonocon tuti voi, tu sai perché".

(Adnkronos) – Il Psg rifila quattro gol al Barcellona al Montjuïc, si impone 4-1 in rimonta nel ritorno dei quarti di finale e conquista un posto nelle semifinali di Champions League. I campioni ... (ildenaro)

Luis Enrique , allenatore del Paris Saint Germain, parla in zona mista dopo la qualificazione della sua squadra alle semifinali di Champions... (calciomercato)

"E' il tecnico ideale per questa squadra" Barcellona (SPAGNA) - " Xavi è l'allenatore ideale per il Barcellona ". Dopo la vittoria sui blaugrana che ha spalancato al Psg le semifinali di Champions, ... (ilgiornaleditalia)

Luis Enrique si presenta in TV e sorprende tutti: “Sono arrabbiato, tu sai perché” - L'intervista di Luis Enrique al termine di Barcellona-PSG è iniziata in un modo che ha lasciato di stucco i presenti in studio: "Sono arrabbiato ...fanpage

L'epica rimonta del PSG contro il Barcellona illumina la Champions League - Il Paris Saint-Germain (PSG) ha compiuto una rimonta epica contro il Barcellona, cambiando la logica del gioco e portando alla luce elementi costitutivi di un exploit: la prestazione, l'imprevisto, l' ...informazione

"Remuntada" del Psg, 4-1 al Barca e semifinale Champions - Il Paris Saint Germain realizza la "remuntada": vince 4-1 in casa del Barcellona e si qualifica per le semifinali di Champions League. (ANSA) ...ansa