(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Non ci convince laper Parcheggi agli: un'iniziativa che sposta il problema anziché risolverlo". Anche la voce di, capogruppo di Sinistra Unita per Pisa, si unisce al coro di residenti,e associazioni contrari all'agevolazione dei parcheggi per gli, la misura introdotta dal Comune di Pisa che consente a tutti gli iscritti dell'Università di Pisa di parcheggiare negli stalli blu con unaresidenti. "La misura sembra, a prima vista, una soluzione per facilitare la vita dei giovani - afferma il capogruppo -. Tuttavia, questa iniziativa solleva serie preoccupazioni e dimostra una chiara frattura tra le politiche amministrative e le esigenze reali della comunità. In primo luogo,la misura ...

Luigi Sofia: "Tariffa agevolata per gli studenti non è un'esigenza dei cittadini" - Le parole del capogruppo di Sinistra Unita per Pisa, Luigi Sofia, sulla misura approvata dalla Giunta Conti. "La nostra amministrazione dovrebbe concentrarsi su incentivi che promuovano la mobilità so ...lanazione

Scontri alle proteste degli studenti, Bersani a La7: “Meloni Si preoccupasse di altre manifestazioni che sono contro la Costituzione” - “ La Meloni deve curarsi di altre manifestazioni che sono contro la Costituzione. Quelle pro Palestina, invece, non sono contro la Costituzione. La Meloni si preoccupasse dei suoi, perché quando uno g ...ilfattoquotidiano

Me Contro Te: due date a Eboli per celebrare 10 anni di successi e dal primo giugno al cinema - Il duo amato dai giovani e non solo, composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuto come Me Contro Te, sta per tornare sul palco per celebrare un decennio di carriera straordinaria. Conos ...napoli.repubblica