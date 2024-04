L’Ucraina ha finito i missili e non può sventare gli attacchi aerei russi | dice Zelensky

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’attacco aereo dellaa che ha distrutto la più grande centrale elettrica nella regione di Kyjiv, la settimana scorsa, non sarebbe mai avvenuto seavesse ricevuto la quantità di munizioni e difese aeree che aveva richiesto ai suoi alleati. L’esercito del Cremlino aveva lanciato undicicontro la centrale di Trypilska, le difese aeree hanno abbattuto i primi sette, ma i successivi quattro hanno completamente distrutto l’impianto. «Tutto questo è avvenuto perché non avevamo. Li abbiamo finiti», ha detto il presidente ucraino Volodymyr. Parlando all’emittente americana Pbs, durante Pbs NewsHour, il presidente ucraino ha spiegato quindi quanto sia importante e necessario sbloccare quanto prima il pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti ...

“Noi siamo pronti al dialogo ma le autorità di Kiev non vogliono la pace” ha accusato Putin in un'intervista alla tv russa, aggiungendo: "Se non fosse stato per la posizione dell' Occidente , la ... (fanpage)

Il giornalista della Bild Julian Röpke, che segue gli scontri in Ucraina, ha affermato su X che l'Ucraina ha finito i missili per i sistemi di difesa aerea Patriot e Iris-T. Lo riporta Ukrainska ... (quotidiano)

“Premier neonazista”, Canfora a processo - L’affermazione durante un incontro in un liceo di Bari. La difesa: si processano le idee. Meloni gli chiede 20mila euro di risarcimento ...ilsecoloxix

Zelensky insiste: scudo anti-aereo e F16, come Israele - gli altri hanno colpito la centrale perché avevamo finito i missili destinati alla sua difesa». L’interesse ucraino per queste cifre deriva da due questioni, al centro delle richieste di Kiev da mesi: ...ilmanifesto

Tra Israele e Iran, perde l'Ucraina. Zelensky reclama "alleati non sulla carta, ma in cielo" - La formula non piace comunque alla Casa Bianca e ancor meno piacerà a Kiev, perché il rischio che gli aiuti all'Ucraina non vengano approvati è alto, con i numeri dell'Aula in mano ai trumpiani. “Non ...huffingtonpost